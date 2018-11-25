مصر | زحام مروري بمنزل كوبري فيصل بسبب زيادة الأحمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحام مروري بمنزل كوبري فيصل بسبب زيادة الأحمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية مساء اليوم الأحد، بمنزل كوبري فيصل في الاتجاهين، وذلك بسبب زيادة الأحمال تزامنًا مع بدء الذروة المسائية لليوم، وتسببت زيادة الأحجام في تباطؤ حركة السير في الاتجاهين المؤدي الي محيط جامعة القاهرة ومحور صفط وكذلك امتداد شارع السودان، كما تباطأت الحركة في الاتجاه المقابل المؤدي إلى مناطق فيصل.



وكانت المتابعات المرورية التابعة للادارة العامة لمرور الجيزة، رصدت ظهور كثافات مرورية بمنزل كوبري فيصل وامتدت الكثافات وصولا إلى جامعة القاهرة وشارع السودان، وانتشر رجال المرور بمحيط الكثافات لتنظيم الحركة المرورية وسحب الكثافات من الطريق.