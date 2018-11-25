كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١٨ ديسمبر.. أولى جلسات معارضة رجل أعمال على حبسه بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود تفاصيل القضية، عندما ألقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث البساتين، القبض رجل الأعمال أحمد فؤاد، أمين حزب سياسى عن دائرة المعصرة، لتنفيذ 5 أحكام قضائية، بالحبس 6 أشهر بكل قضية، وتم التحفظ عليه، بقسم البساتين وبعرضه على النيابة العامة، قام بعمل معارضة إستئنافية على الأحكام الخمسة، وحددت النيابة جلسة 18 ديسمبر، لنظر المعارضات أمام محكمة جنح مستأنف حلوان المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم.
وكانت قد قضت محكمة جنح حلوان بجلسة 25 سبتمبر غيابيا، بمعاقبة المتهم وثلاثة آخرين بالحبس 6 أشهر لكل منهما عن كل قضية.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | ١٨ ديسمبر.. أولى جلسات معارضة رجل أعمال على حبسه بحلوان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .