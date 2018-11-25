مصر | القبض على أبطال مقطع فيديو لاختطاف طفل من أمام مدرسة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على أبطال مقطع فيديو لاختطاف طفل من أمام مدرسة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط أبطال مقطع فيديو لاختطاف طفل من امام مدرسة بمدينة نصر، وتبين خلاف أسرى بين زوجين يقود الزوج بالإشتراك مع 12 شخص آخرين بإصطحاب طفله بالقوة تحت تهديد السلاح.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من "عندليب.م.ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال إنتظارها لعودة إبنها "آسر أ.ن" 4 سنوات طالب، من مدرسته الكائنة بدائرة القسم برفقتها والدتها وشقيقتها أمام العقار سكنها، قامت مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتان ناريتان بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصى خشبية وإستعرضوا القوة وإحداث حالة من الرعب والفزع.

وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، وإتهمت المُبلغة طليقها "أحمد.ن.ب" ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين.

وتم تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الإجتماعى بعنوان خطف طفل من أتوبيس مدرسة أمام أهليته وأشيع بين أوساط المواطنين بمطالبة الخاطفين لفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، مما أدى إلى إحجام بعض الأسر عن ذهاب أبنائهم إلى المدرسة.

تم تشكيل فريق برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين من خلال الفحص صحة الواقعة وسابقة حصول المُبلغة على حكم قضائى من محكمة الأسرة بإثبات حضانتها لإبنها مع عدم تعرض طليقها لها.

كما أسفرت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة، طليق المُبلغة بالإشتراك مع 1 شخص آخرين، وهم كل من: والد "طليق المبلغة" نبيل.ب.أ،، بالمعاش، شقيقة "طليق المبلغة" "نورهان، ربة منزل ومقيمان بدائرة القسم، خال "طليق المبلغة" طارق ح.م، صاحب مصنع ملابس، إبن خال "طليق المبلغة" أحمد ط، موظف و8 اخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ومأموريات أسفرت عن ضبط مرتكبى الواقعة عدا السادس، وطليق المذكورة الذى تبين سفره وبرفقته إبنه إلى إحدى الدول الأجنبية فى اليوم التالى لإرتكاب الواقعة.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإتفاق مع طليق المُبلغة، حيث قام طليقها بالإتفاق مع الأول حتى السابع على إرتكاب الواقعة، ورصد المتهمين من الثانية حتى الخامس، لتحركات الطفل وإستعانوا بالمتهمين من السابع حتى الآخير، لتنفيذ مخططهم بمقابل مبلغ 18 "ألف جنيه".

وتوجهوا إلى محل الواقعة بالسيارة قيادة وملك الأول وبرفقته طليق الزوجة والمتهمة الثانية، وفور مشاهدتهم قدوم الأتوبيس، إعترض طريقه المتهمين من السابع حتى الآخير مستقلين الدراجتين الناريتين قيادة وملك الحادى والثانى عشر وأشهروا الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية وقاموا بخطف الطفل ولاذوا بالفرار.

كما أرشدوا عن السيارة والدراجتين الناريتين و(3) سلاح أبيض "مطواة" و2 عصا خشبية "شومة" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وتكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.