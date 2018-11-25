مصر | المشدد ٥ سنوات لمتهم في تزوير محررات رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد ٥ سنوات لمتهم في تزوير محررات رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "جلال. ف"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محرر رسمي. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر. وكشف أمر الإحالة، عن قيام المتهم "جلال فاروق"، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، هو توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق السيدة زينب على غرار المحررات الصحيحة، والتوقيع عليه بتوقيعات الموظفين المختصين.

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