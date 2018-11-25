مصر | تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" لـ9 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" لـ9 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لجلسة 9 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشاريين عفيفى عبد الله المنوفى،وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.