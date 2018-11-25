مصر | عاجل.. سقوط سيارة بترعة المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط سيارة بترعة المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس، وانتقل رجال الحماية المدنية، والإنقاذ النهري بالجيزة إلى المكان، وتم استخراجهما وانتشال السيارة من المياه دون إصابات.
وأُخطر اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية.
وانتقل رجال الحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق، مدير الإدارة، إلى المكان، وتم استخراجهما، وحرر محضر بالواقعة.
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