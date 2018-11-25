مصر | حبس عاطل لاتهامه بحيازة هيروين بالتجمع

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهم "ن.م" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بدائرة قسم التجمع الأول. أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهم "ن.م" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بدائرة قسم التجمع الأول. ترجع الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الأول من القبض علي" ن م"عاطل، وبحوزته 8 تذاكر هيروين، و15ألف جنيه، و700دولار، من متحصلات تجارته وبسؤاله أنكر ترويجه للمواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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