شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أسقف عام لإيبارشية الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد القس شنودة صهيون راعى كنيسة العذراء مريم بالوادي الجديد، أنه تم رسامة القمص مرقص الأبنوبي أمين دير مارى مينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط ليصبح أسقف عام على إيبارشية الوادي الجديد والواحات وسيحمل اسم الأنبا ارسانيوس بعدما تم إتمام رسامته من جانب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويعد الأنبا ارسانيوس هو ثاني أسقف بإيبارشية الوادي الجديد خلفا ً لمثلث الرحمات المتنيح الأنبا بقطر.

وقال إن الأنبا ارسانيوس دخل دير أبنوب المعلق في يناير عام 2004 وترهبن في مارس عام 2006 وحصل على الكهنوت في نوفمبر 2011 ويعد من تلامذة نيافة الحبر الجليل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والذي تولى مهام النائب البابوى على إيبارشية الوادي الجديد بتكليف من البابا تواضروس الثاني بعد وفاة الأنبا بقطر.

من جانبه أكد أسعد سعد فرح أمين عام حزب المصريين الأحرار بالوادي الجديد، أن أقباط المحافظة سعداء برسامة الأنبا ارسانيوس أسقفا عاما لإيبارشية الوادي الجديد والواحات، وسيتم تنظيم مراسم لاستقبال ثاني أسقف للأقباط الأرثوذكس بالمحافظة التي تضم 3 كنائس العذراء مريم بالخارجة، ومارجرجس بالداخلة، ومارمينا بالفرافرة.

جدير بالذكر أن الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، حاصل على بكالوريوس علوم وتربية قسم طبيعة وكيمياء، وكان يعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية في أحد المدارس إلى أن ترهبن واستقر بالدير المعلق بجبل أبنوب وتدرج حتى أقيمت صلوات وقداس إلهي لرسامته في منصبه الجديد، وهو ثاني أسقف من تاريخ تبعية كنائس وأقباط وقساوسة ورهبان وكهنة الوادي الجديد الأرثوذوكس لإيبارشية بعد مرور نحو ثمانية قرون كانت خلالها كنائس المحافظة دون إيبارشية وتتبع دير المحرق بأسيوط.