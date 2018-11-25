شكرا لقرائتكم خبر عن دخلة الشتا.. مصر الخير تسقف بيوت القرى الاكثر استحقاقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مصر الخير ومن خلال حملتها السنوية للشتاء، بتقوم كل سنة بتسقيف عدد كبير جدا من البيوت في القرى والمحافظات الأكثر استحقاقا، تسقيف البيوت علشان تبقى بيوت بجد مش مجرد جدران واقفة في الطل ، متوفرش أبسط عناصر الأمان لسكانها.

تسقيف البيوت مش حاجة سهلة ، وبتحتاج مجهود وعمالة غير التكاليف الكبيرة للبيت الواحد، بس الموضوع يستاهل ، يستاهل لأننا بشر والبشر يستاهلوا حياة كريمة.