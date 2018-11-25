شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تطوير أسطول هيئة النقل العام وتحديثه وزيادة أعداده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على حرص المحافظة بالاستمرار فى خططها لتطوير أسطول هيئة النقل العام وتحديثه وزيادة أعداده وتوفير أوتوبيس لائق لمواطنى القاهرة سواء من موازنة الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير أوتوبيسات وميني باصات من ماركات عالمية وكفاءة عالية وإمكانيات حديثة ومميزة لتشجيع شريحة أكبر من المواطنين على استخدامها وترك سياراتهم الخاصة مما يساهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الدكتور هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر والوفد المرافق له أكد خلاله المحافظ على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركة لإستكمال مسيرتها في الدفع بالاوتوبيسات والميني باص الذكي لتغطية أحياء القاهرة وربط المدن الجديدة بالقاهرة مشيراً إلى مزايا أوتوبيسات الشركة والتي تعمل من خلال منظومة إلكترونية تدار باحترافية مع مزايا أخرى حيث أنها مكيفة على مدار العام ومزودة بشاشة للدفع الالكتروني وانترنت مجاني وشاشات لعرض المسارات والمحطات التالية وإذاعة داخلية مع وجود كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لضمان سلامة وأمان الركاب.

واستعرض الدكتور هشام طه خطة الشركة للوصول إلى 52 خط تغطي القاهرة وتربطها بالمدن الجديدة مع نهاية العام القادم بزيادة أسطول الشركة ، وأكد بأنه تم تفعيل الكارت الذكي المدفوع مقدماً بديلاً عن التذاكر الورقية والذي يقدم تخفيض على سعر التذكرة المقررة ، وقد تم ربطه مع مترو الانفاق لإمكانية ركوب حامله المترو ، كما تم وضع خطة مسارات خطوط الشركة على خريطة مسارات مترو الانفاق بالقاهرة وربط محطاتها مع محطات التوقف الرئيسية للمترو وذلك في إطار سياسة الدولة لتحقيق التكامل ما بين وسائل النقل العامة والتيسير على المواطنين باستخدام المترو وأتوبيسات الشركات بكارت واحد ، وأضاف بأنه جاري حالياً دراسة العمل على تجزئة قيمة الرحلة الواحدة إلى أجزاء طبقاً لعدد المحطات التي يقطعها الراكب ويتم خصمها من قيمة الكارت.

وأشار الدكتور هشام طه إلى تطبيق أول نظام لتعريف المواطن بموعد وصول الأوتوبيس بالقاهرة كأول مدينة بأفريقيا كلها يتم من خلال إنزال تطبيق على المحمول ، وجاري التفاهم مع هيئة النقل العام لتطبيقه على عدد من خطوط أتوبيسات الهيئة مؤكداً على أهمية تطبيق المنظومة الالكترونية لإدارة الاسطول حيث يتم مراقبة السائق والسيارة والتدخل في زمن التقاطر أوتوماتيكياً.