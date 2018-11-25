شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة القاهرة" تعلن تحويل معهد البحوث الإفريقية لبيت خبرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة بمجلس معهد البحوث الإفريقية، فى قاعة مجلس الجامعة حيث استعرض رئيس جامعة القاهرة التوجهات الوطنية بشأن الملف الإفريقى، وبضرورة استعادة المعهد لدوره الذى أنشئ من أجله فى الدراسات الإفريقية، وضرورة تطوير عمل المعهد حتى يتحول إلى بيت خبرة حول أفريقية، وربط البحوث بسياسات الدولة المصرية والاقتصاد القومى وتنفيذ التكليفات الاستراتيجية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إنه يستهدف فى هذه المرحلة تحويل المعهد لبيت خبرة يكون ظهيرا علميا لصناع القرار المصرى فى الدائرة الافريقية بوصفها تحتل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية للدولة الوطنية.

وأثنى مجلس المعهد على توجيه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة برئاسة أحد العمداء السابقين لتقديم ورقة سياسات لتطوير الدور المصرى فى إفريقيا، على أن تبدأ المقترحات من الأقسام العلمية بوصفها الركيزة الأكاديمية للمعهد.

كما تم تشكيل لجنة حكماء برئاسة أقدم العمداء ترفع اليها المشكلات وتعرض مقترحاتها على مجلس المعهد أو رئيس الجامعة، وتشكيل لجنة لتطوير الدراسات الافريقية وربطها بالدولة المصرية والاقتصاد المصرى.

وعلى جانب آخر تم استعراض كافة الجوانب الأكاديمية والإدارية، ووجه رئيس الجامعة إلى مجموعة من الإجراءات التى سوف تدفع العمل نحو استعادة دوره الإفريقى وتحسين بيئة العمل، وضمان أكبر قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص. كما تم استعراض تعيينات رؤساء الأقسام والتى لاقت استحسانا من مجلس المعهد.

وأكد محمد عثمان الخشت على ضرورة تفعيل سلطات رؤساء الأقسام والإدارات فى حدود القوانين واللوائح دون تجاوز السلطة والاختصاص، وفى ضوء فلسفة العمل المؤسسى، والمرونة فى العمل ودعم الأساتذة والهيئة الأكاديمية بوصفهم باحثين وعلماء يجب مساعدتهم على القيام بدورهم فى بيئة أكاديمية صحية، وتيسير الإجراءات أمامهم، وتفعيل سلطة الأقسام الاكاديمية، والعمل فى إطار مؤسسى، وعدم التأخر فى أية معاملات طبقا للإطار المؤسسى.

وسوف يقوم رئيس الجامعة بعقد اجتماع فى اقرب فرصة لمتابعة تنفيذ ما تم اتفاق عليه من إجراءات لاستعادة دور المعهد، وضمان تكافؤ الفرص، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس على أداء دورهم المنوط بهم.