شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقي رئيس «مواصلات مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، على حرص المحافظة بالاستمرار في خططها لتطوير أسطول هيئة النقل العام وتحديثه وزيادة أعداده وتوفير أوتوبيس لائق لمواطني القاهرة سواء من موازنة الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير أوتوبيسات وميني باصات من ماركات عالمية وكفاءة عالية وإمكانيات حديثة ومميزة، لتشجيع شريحة أكبر من المواطنين على استخدامها وترك سياراتهم الخاصة، مما يساهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الدكتور هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، والوفد المرافق له، حيث أكد خلاله المحافظ على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركة لاستكمال مسيرتها في الدفع بالأوتوبيسات والميني باص الذكي لتغطية أحياء القاهرة وربط المدن الجديدة بالقاهرة، مشيراً إلى مزايا أوتوبيسات الشركة، والتي تعمل من خلال منظومة إلكترونية تدار باحترافية مع مزايا أخرى، حيث أنها مكيفة على مدار العام ومزودة بشاشة للدفع الإلكتروني، وإنترنت مجاني، وشاشات لعرض المسارات والمحطات التالية، وإذاعة داخلية مع وجود كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لضمان سلامة وأمان الركاب.

واستعرض «طه» خطة الشركة للوصول إلى 52 خط تغطي القاهرة وتربطها بالمدن الجديدة مع نهاية العام المقبل بزيادة أسطول الشركة، مؤكدا على أنه تم تفعيل الكارت الذكي المدفوع مقدماً بديلاً عن التذاكر الورقية والذي يقدم تخفيض على سعر التذكرة المقررة، كما تم ربطه مع مترو الأنفاق لإمكانية ركوب حامله المترو، كما تم وضع خطة مسارات خطوط الشركة على خريطة مسارات مترو الأنفاق بالقاهرة وربط محطاتها مع محطات التوقف الرئيسية للمترو، وذلك في إطار سياسة الدولة لتحقيق التكامل ما بين وسائل النقل العامة والتيسير على المواطنين باستخدام المترو وأتوبيسات الشركات بـ«كارت واحد»، لافتا إلى أنه جاري حالياً دراسة العمل على تجزئة قيمة الرحلة الواحدة إلى أجزاء طبقاً لعدد المحطات التي يقطعها الراكب ويتم خصمها من قيمة الكارت.

وأوضح «طه» أنه تم تطبيق أول نظام لتعريف المواطن بموعد وصول الأوتوبيس بالقاهرة كأول مدينة بأفريقيا كلها يتم من خلال إنزال تطبيق على المحمول، وأنه جاري التفاهم مع هيئة النقل العام لتطبيقه على عدد من خطوط أتوبيسات الهيئة، مؤكداً على أهمية تطبيق المنظومة الالكترونية لإدارة الأسطول، حيث يتم مراقبة السائق والسيارة والتدخل في زمن التقاطر أوتوماتيكياً.

شهد اللقاء اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وعدد من قيادات المحافظة والشركة.