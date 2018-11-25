شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 2689 باحثًا عن العمل و296 محضرًا لمنشآت خالفت القانون بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية القوى العاملة بالمنوفية: إن المعينون من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2689 معينا، فضلا عن 39 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 7354 مسجلين بهذه الشهادات. بالإضافة إلى إلى إصدار 38عقد عمل بالأردن.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سفعان، تقريرا بذلك من عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال أكتوبر 2018 بقياس مهارة 2100 عامل على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة.

وقامت المديرية بالتفتيش على 294 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير محاضر مخالفات لـ 114 منشأة، فضلا عن التفتيش على 519 منشأة لتنفيذ قانون العمل، وأسفر عن تحرير 182 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون .

وقال إنه في إطار متابعة الشكاوي في مجال علاقات العمل، تم تسوية 15 شكوي وديا، وإحالة 47 للقضاء، ومازال 164 شكوي تحت البحث، وتم حفظ 13 شكوي، وذلك من أصل 139 شكوي قدمت للمديرية .