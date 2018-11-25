شكرا لقرائتكم خبر عن «نواب» يهاجمون الحكومة: «فواتير كهرباء خاطئة وتعديات على الأراضي وملاعب كرة مخالفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، انتقادات حادة وجهها النواب للحكومة في قضايا مختلفة.

وقال النائب صلاح حسب الله، في بيان موجه لوزير الكهرباء: إن «الرئيس السيسي دائما يشير إلى تحمل المواطن القرارات الاقتصادية، لكن لا يصح أن يتحمل أخطاء في تقدير قراءة عدادات الكهرباء، وتعمد المحصلين عدم القراءة حتى ينقل المواطن من شريحة لأخرى أعلى، حتى أصبح المتوسط الشهري الذي يدفع المواطن يبلغ من 300 لـ400 جنيه بدلا من 70 جنيها»، مطالبا بأن تعفي الدولة المواطن من الأخطاء الإدارية.

واشتكى النائب هشام رجب، في بيانه العاجل من حملة إزالات أماكن السكن الموجودة على الأراضي الزراعية، قائلا: «نحن ضد أي تعديات على الأراضي، لكن الحكومة على مدار سنوات أخذت مقعد المتفرج ولم توقفها، وبالأمس كانت هناك تعليمات لإزالتها دون النظر إلى الأسر دون توفير سكن بديل».

واقترح النائب إزالة الأسوار والعشش التي لا يسكن فيها بشر، بدلا من تشريد الأسر.

وانتقد النائب كمال أحمد الإعلان عن أرقام مختلفة لمعدل التضخم من أكثر من جهة في مصر، مما أثر على معدل الاستثمار، مطالبا برقم واحد يتم الإعلان عنه.

فيما حذر النائب إبراهيم القصاص، من قرار الحكومة بإزالة الملاعب العشوائية التي تم إنشائها على أراضي زراعية بالمخالفة، قبل أن توفر لهم ملاعب أخرى، وإلا ستجد الحكومة نفسها تواجه الشباب عند إزالة هذه الملاعب.

وأضاف النائب، أثناء عرضه بيان عاجل أمام الجلسة العامة للمجلس، الأحد، أن هذه المشكلة تخص كل مناطق مصر، وكل نواب مصر يعلمون أنه تم إنشاء ملاعب كرة قدم بالأراضي الفضاء والزراعية منذ سنوات، مخالفة، وتستوجب الإزالة، ولكن يتم استخدام هذه الملاعب لعدم وجود ملاعب كافية بالمناطق تابعة لوزارة الشباب والرياضة»، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ بها نحو 160 ملعب مخالف، ولا يوجد أماكن أخرى بديلة لممارسة الرياضة، ما يعنى أن إزالتها لن تكون مواجهة مع المخالف، وإنما ستكون مع الشباب الذين يمارسون الرياضة بها.

وطالب النائب من رئيس الحكومة بوقف إزالات هذه الملاعب، لحين إيجاد حلول أخرى وتوفير أماكن أخرى للشباب لمزاولة الرياضة.

وقال النائب ضياء داوود: إن «الدولة تقول أنها تواجه الإرهاب والتطرف من أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون خطة المواجهة متكاملة يعمل فيها الشرطة والجيش والمجتمع، ولكننا فوجئنا في محافظة دمياط أن أحد أقدم الأندية في المحافظة يتم هدمه بسبب حكم حصل عليه عدد من الأفراد، وتم إزالته من على وجه الأرض»، وأضاف متسائلا: «لماذا تم تنفيذ هذا الحكم بهذه السرعة مقابل آلاف الأحكام التي لم تنفذ حتى الآن».

وتابع: «هو ينفع أنفذ حكم هدم على النادي الأهلي أو الزمالك، فلماذا نكون نحن المستضعفين، وهل الأندية الفقيرة الضعيفة تباد من على وجه الأرض»، مضيفا: «الحكومة مطالبة بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، وبناء النادي على نفقتها».

وقال النائب مجدي مرشد: إن «الاعتداء على الأطباء في المستشفيات يزداد بشكل كبير، وبعدها تم الاعتداء على الرعاية المركزة، ومؤخرا تم إصابة طبيب نساء وتوليد من أمين شرطة وإحالته للرعاية المركزة».

وأضاف: «أعتقد أن أبوقراط لو يعلم أن الأطباء سيهانون بهذا الشكل ما أنجب الطب وما راعاه وما نماه»، مطالبا وزيرة الصحة ووزير الداخلية بحماية هؤلاء الأطباء، بعد أن أصبح الاعتداء عليهم ظاهرة.

وتعليقا على البيان العاجل المقدم من النائب رضا البلتاجي، الخاص بنزع اسم أحد شهداء سيناء من على المدرسة بعد إطلاقه عليها، قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: إنه «على المسؤولين مراعاة أنه يجب العناية بالمدرسة التي يطلق عليها أسماء الشهداء، والشارع الموجودة فيه، وألا يتم العبث بها ومراعاة هؤلاء لأنهم يعيشون في القلب مدى الدهر».

واشتكى النائب عمرو غلاب، في بيانه العاجل، من قيام البنك الزراعي بطرح أراضي غير مستغلة للبيع في مزادات، مما تسبب فى وجود مضاربات.

فيما طلب النائب محمد خليفة، في بيانه العاجل، من وزير الشباب بالتدخل بإعادة العضوية لألفي عضو بنادي بلدية المحلة، بعد قرار وقف عضويتهم على خلفية اختلاس أحد الموظفين 50 مليون جنيه من خزينة النادي.

وطالب النائب خيري طايل من وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة فورية عاجلة لأسر ضحايا ومصابي معدية البحيرة التي وقعت اليوم الأحد، وراح ضحيتها 5 مواطنين، وإصابة 17 آخرين.

وقال النائب، في بيانه العاجل: إنه «سبق وطلب بإنشاء كوبري بدلاً من استخدام المعدية في هذه المنطقة بين البحيرة والمنوفية»، مطالباً وزراء الموارد المائية والتضامن الاجتماعي والنقل ورئيس مجلس الوزراء بالتحرك الفوري لإنشاء الكوبري لتفادي هذه الحوادث في المستقبل.