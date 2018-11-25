شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لحدث متهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة الطفل في الجيزة، الأحد، برئاسة المستشار عماد الدرمللي، بالسجن ٥ سنوات لطالب عمره ٢٧ عامًا، وتغريمه ٥ آلاف جنيه، بتهمة الاتجار في المخدرات، وحيازة سلاح أبيض.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة، معلومات المتهم «عادل. أ.»، طالب، بحوزته مواد مخدرة، وسلاح أبيض، وهاتف محمول للتواصل مع زبائنه.