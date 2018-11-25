شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل قرارين للرئيس بقروض 90 مليون دينار كويتي للجنة التشريعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في جلسته العامة، الأحد، قراري رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقيتين بقرض، الأولى، رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018، والثانية، رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تطوير مشروع نقل الكهرباء بالمرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون تقدم به النائب ممدوح السيد عبدالرحمن و80 عضواً أخرين، لتعديل قانون المرور للجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون للنائب عبدالرازق زنط و60 نائباً آخرون، برفع قيمة المعاش لـ80% لما كان يتقاضاه الموظفين والعاملين أثناء الخدمة للجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة.

كما أحال مشروع قانون إنشاء صندوق المعاشات والإعانات لصيادلة مصر للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة الموازنة والشؤون الصحية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون للنائب أيمن أبوالعلا بإنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي، للجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.