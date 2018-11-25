شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع النواب» توصي برفع سن الزواج وتوفير وسائل منع الحمل مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا بحضور ممثلي المجلس القومي للسكان لمتابعة جهودهم في مواجهة المشكلة السكانية.

وأوضح عامر، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأحد، أنه في إطار تناول اللجنة للمشكلة السكانية فقد تم عقد 6 اجتماعات سابقة بالإضافة للاجتماع الأخير، وأوصت اللجنة بأهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية لتنظيم النسل وليس منعه، كما أوصت باعتبار تنظيم الأسرة محورًا أساسيًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كل أبعاد العملية التنموية.

وتابع: «اللجنة أوصت أيضا بمراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، ودراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون».

وقال عامر إن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات، مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض أخرى، ودراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية.

وأضاف أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولى الوزارات المختلفة بالحكومة كل فيما يخصه في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وإعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الاجتماعي لها حتى لا يكون الدافع لديها إنجاب الأطفال كمصدر للرزق، وأهمية إشراك المقبلين على الزواج على دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت أهمية قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح أسوة بما يتم ببرنامج «تكافل وكرامة» لطفلين فقط بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات، ومنح مجانية التعليم لطفلين خلال مراحل التعليم المختلفة للأسرة المثالية أب وأم وطفلين.

وأكد أن اللجنة ترى أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه، ولذلك من الضروري مشاركة كل المجتمع وكل قوى الدولة الشاملة لمواجهتها بما يخدم خطط التنمية.

وشدد عامر على أن اللجنة أوصت تشجيعا للأسر التي تنجب طفلا وحيدا بالحوافز الإيجابية المتمثلة في إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين الذين يقرران من تلقاء أنفسهم إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، كما تعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعي الذي يشمل التأمين على كبار السن والتأمين الصحي الشامل وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا وحيدا.