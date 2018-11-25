شكرا لقرائتكم خبر عن «الحماية المدنية» تنقذ مسنة وطفلين محتجزين باستخدام السلم الهيدروليكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاملت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة مع بلاغين من سيدة مسنة وآخر من طفلين محتجزين داخل مسكنهما، حيث جرى استخراج الأطفال عن طريق استخدام السلم الهيدروليكي والدخول من شرفة الشقة وإنقاذ الأطفال، كما تمكنت وحدات الإنقاذ من فتح باب شقة السيدة المسنة واستخراج السيدة بصحة جيدة.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة من «رشا. م. ق» بوجود أطفالها محتجزين داخل الشقة الخاصة بها وتعذر فتح الباب لإخراجهم وفي ذات التوقيت تبلغ من «خالد.م.م» بأن والدته مسنة محتجزة داخل الشقة سكنهما وتعذر فتح الباب لكونها مسنة، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة التي وصلت لأماكن البلاغات.

وتبين أن البلاغ الأول بالشقة بالطابق الرابع بإحدى عمارات الهيئة العربية للتصنيع بمدينة نصر وتم استخراج الأطفال عن طريق استخدام السلم الهيدروليكي والدخول من شرفة الشقة وإنقاذ الأطفال، وبفحص البلاغ الثاني تبين أن الشقة بالدور الرابع بمنطقة النزهة وتمكنت وحدات الإنقاذ من فتح باب الشقة باستخدام المعدات الخاصة بذلك واستخراج السيدة بصحة جيدة.