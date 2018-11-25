شكرا لقرائتكم خبر عن روس أتوم: تشغيل المفاعل الأول بالضبعة عام 2026 بقدرة 1200 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد Anatoly Kovtunov المدير التنفيذى لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بشركة روس أتوم الروسية بقدرة 4800 ميجا وات، أنه تم توقيع العقود الأولية بين مصر وروسيا فى 2015، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين العقود النهائية فى ديسمبر 2017، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة بالكامل فى ديسمبر 2028.

وأشار المدير التنفيذى لمشروع الضبعة النووى، خلال منتدى موردى الصناعات النووية، إلى أن المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجا وات سيتم تشغيله فى 2026، مشيرا إلى أن الفرق بين موعد تشغيل باقى المفاعلات والمفاعل الأول تتراوح بين 3 أشهر وعام.

وأضاف المدير التنفيذى لمشروع الضبعة النووى، أنه بحلول عام 2020 سيصل عدد العمالة المصرية بالمحطة النووية بالضبعة إلى 20 ألف عامل مصرى، لافتا إلى أن هذا العدد سيكون أضعاف العمالة الروسية بالمشروع.