شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الرئيس يفتتح مؤتمر معرض القاهرة الدولى للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتتاح فعاليات مؤتمر معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الـ22 والتى تعقد بعنوان "قيادة التحول الرقمي"، بمركز المنارة للمؤتمرات. وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال لـ"الخليج 365"، أن ذلك يأتى لو إطار التوجه لتوطين التكنولوجيا بأحدث المعايير العلمية فى مختلف المدن والمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تشييدها وذلك للتحول إلى مجتمع رقمى وكذا ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو الامر الذى يعكس الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، أخذًا فى الاعتبار دوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

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