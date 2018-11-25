شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إطلاق أكاديمية رقمية عربية لتدريب الشباب مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا المتطورة تعد البنية الأساسية للاقتصاد العالمى والركيزة الأساسية للتنمية الشاملة المستدامة. وأضاف وزير الاتصالات خلال افتتاح معرض القاهرة الدولى للاتصالات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تعمل على بناء كوادر مدربة ومتخصصة فى التكنولوجيات الحديثة، كاشفا عن إطلاق أكاديمية رقمية عربية توفر التدريب الذاتى والمجانى للشباب فى مصر والعالم العربى.

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