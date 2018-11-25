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صور.. دار فتيات العجوزة تحتفل بيوم الطفولة العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة برنامج حماية الأطفال بلامأوى فى وزارة التضامن الاجتماعى، احتفالية اليوم العالمى للطفولة بدار فتيات العجوزة.

 

تضمنت الاحتفالية ورشة فنية "رسم وتلوين" وورشة تنمية مهارات "ميكانو" ومسابقات للعب مع الأطفال  وشو عرائس ، وتسعى الوزارة لتعزيز التعاون مع المبادرات المجتمعية لتقديم الدعم للأطفال بلامأوى فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 

 وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج حماية "الأطفال بلا مأوى"، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" فى 10 محافظات مستهدفة، وهى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بنى سويف، أسيوط، المنيا"، ومن خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال، و17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الرعاية للأطفال.

 

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