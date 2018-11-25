شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف فى ندوة للحديث عن أخلاق الرسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم نادى مستشارى قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة، ندوة للرأى بعنوان "التأسى بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام"، يتحدث فيها الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بمقر النادى بالزمالك السابعة مساء غد الإثنين.

تقام الندوة تحت رعاية وزير الأوقاف، والمستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، وقيادات الوزارة والهيئة، ومشاركة لفيف من علماء وشيوخ وزارة الاوقاف، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة والمستشارين أعضاء الهيئة وأسرهم.

يأتى ذلك فى إطار قيام النادى بدوره الثقافى، ومن قبيل التنوع فى تقديم هذه الخدمة، وبمناسبة الاحتفال بمولد سيد البرية سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم.