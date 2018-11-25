شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 سيارة مخالفة فى حملات لسيرفيس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جهاز السيرفيس بالجيزة، برئاسة محمود حسين رئيس الجهاز، حملة للرقابة على خطوط السيرفيس، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرفع المعاناة عن المواطنين وضبط الشارع المصرى. وقال محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، إنه تم التنسيق مع مرور الجيزة، حيث شملت الحملة المرور علي مواقف الطالبيه والعمرانية والطوابق أسفرت عن التحفظ على 23 سيارة مخالفة شارك فى الحملة رؤساء القطاعات ومفتشى السرفيس ومباحث المرور بالجيزة.

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