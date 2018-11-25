شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تشارك فى حملة لمكافحة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك جامعة القاهرة في حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر الجاري وتنتهي في العاشر من ديسمبر المقبل، وهي حملة عالمية تشارك فيها الجامعات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتنظم وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، فاعليات الحملة على مدى 16 يومًا برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حيث سيتم التركيز على توعية الطلاب وتثقيفهم من خلال مجموعة من الأنشطة والفاعليات على مدار الـ 16 يومًا.

وتشمل فاعليات الـ 16 يومًا، في إطار الحملة العالمية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عدة أنشطة، أبرزها تنظيم معارض صور ورسوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، وحلقات نقاشية بالكليات، وعروض مسرحية وفنية، وندوات توعية للطلاب بالكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، وفاعليات فنية وغنائية، بالإضافة إلي حفل تدشين كتاب خبرات جامعة القاهرة في مناهضة التحرش بقاعة الاحتفالات الكبرى يوم الخميس 6 ديسمبر المقبل يتحدث فيها أعضاء من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتختتم فاعليات حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة يوم الأربعاء 12 ديسمبر بقاعة الإحتفالات الكبرى بحفل فني وتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة والمركز الثقافي البريطاني.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لديها رسالة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجتمع، وتستهدف هذه الرسالة الشباب عامة، وشباب الجامعة بصفة خاصة، لنشر الوعي بينهم حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، والتوعية بأن التعليم الجامعي آمناً للجميع، وذلك من خلال أنشطة مختلفة لوحدة مناهضة التحرش بالجامعة والتي يشارك بها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لدعم هذه الرسالة المجتمعية الهامة. وأشاد الخشت بدور وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في نشر ثقافة الاحترام والمساواة بين الطلاب وما تقوم به من أنشطة ومبادرات في هذا المجال.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مها السعيد رئيس اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، إلى أن حملة الــ 16 يوم العالمية تستهدف شباب الجامعة لنشر المعرفة بينهم حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بتنظيم فعاليات تتنوع فقراتها ما بين الفنية والثقافية والرياضية والتي تخدم أهداف التوعية بمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، مشيرة إلى إن الأمم المتحدة خصصت اليوم العالمي لمناهضة العف ضد المرأة بهدف رفع الوعي العام وحشد الناس لإحداث التغيير حول قضايا مناهضة العنف والتحرش بكل صوره وأشكاله.

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