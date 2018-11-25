شكرا لقرائتكم خبر عن تلاوة رائعة لطالبة أزهرية بافتتاح مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية بنات الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة الدولي الرابع تحت عنوان "الفكر المقاصدى فى العلوم الإسلامية والعربية"، افتتاحه بقراءة آيات من الذكر الحكيم، وقامت بتلاوته الطالبة عائشة مجدى بالفرقة الأولى بقسم اللغة العربية.

وانطلق المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضحت الدكتورة اعتماد عبدالصادق، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، أنه سيتضمن 11 محورا تتمثل في: الفكر المقاصدى فى الأدب والنقد، والفكر المقاصدى فى البلاغة، والفكر المقاصدي في المجال اللغوي وفي مجال أصول اللغة وفي مجال الشريعة الإسلامية ومجال أصول الدين ومجال القانون ومجال التفسير ومجال السنة النبوية والمجال الإعلامي والفكر المقاصدي ودوره في القيم التربوية في المناهج الدراسية بالأزهر.