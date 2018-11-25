أخبار مصر | مفاجأة خطيرة قبل طرح أول فياجرا مصرية للسيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة خطيرة قبل طرح أول فياجرا مصرية للسيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد إحدى شركات الأدوية، مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء المقبل، لعرض ما أسمته "تفاصيل موافقة وزارة الصحة، على أول دواء لضعف الرغبة الجنسية عند السيدات ( الفياجرا النسائية)".

وفيما يلي بعض الحقائق الطبية عن الدواء المطروح لعلاج الضعف الجنسي للسيدات: "فليبانسرين"، يُستخدم لعلاج المصابين بالاكتئاب، لكن فريق من الباحثين الهولنديين، قالوا: "إن التغيير الحقيقي الناجم عن فليبانسرين ضئيل للغاية".

وأجرى الباحثون ثمانية دراسات شملت ما يقرب من ستة آلاف امرأة، وقالوا إن عدد "المضاجعات المُرضية جنسيا" ارتفع بمعدل 0.5 في الشهر فقط.

الدواء أثبت فاعلية في تحسين الرغبة الجنسية فقط، نظرًا لعدم انتظام العلاقه الحميمة لحوالي 10% فقط من السيدات المعالجات من الاكتئاب، لذا حصل على موافقة الـ FDA لاستخدامه في هذا السياق.

كما أنه يسبب انخفاضًا شديدًا في الضغط، وله آثار جانبيه عنيفة ويتفاعل بشدة مع أدوية أخرى عديدة منها ما هو دارج استخدامه لعلاج حبوب الشباب والتهابات الغدد الدهنية، وهو منتشر بين السيدات.