شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لاختبارات تعيين الأئمة بالإعلان التكميلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى لمسابقة الأئمة بالإعلان التكميلى الخامس المرحلة الأولى والذين اختبروا تحريريًّا خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3 / 11 / 2018، حتى يوم الإثنين الموافق 5 / 11 / 2018.
وقررت الأوقاف عقد الاختبار الشفوى لهم يومى السبت والأحد الموافق 1 و 2 / 12 / 2018، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بديوان عام وزارة الأوقاف، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى.
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