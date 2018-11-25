شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن وفاة 5 مواطنين وإصابة 4 آخرين فى حادث غرق معدية بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 5 مواطنين وإصابة 4 آخرين فى حادث غرق معدية فى النيل تنقل مواطنين بين قريتى الشهداء بمحافظة المنوفية وقرية كوم شريك التابعة المركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى الشهداء، فيما تم نقل مصاب إلى مستشفى كوم حمادة وهى سيدة تعاني من صدمة عصبية، و3 من المصابين تم نقلهم إلى الوحدة الصحية بشتانى يعانوا جميعهم من اغماءات، وحالتهم جميعهم مستقرة تمام.

يذكر أن المعدية كانت تقل 23 مواطناً.