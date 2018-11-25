شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بطريق الفيوم الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الفيوم صباح اليوم الأحد، بسبب كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمنع التكدسات.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت اخطارا يفيد بكسر ماسورة مياه بطريق الفيوم، أمام قائدى السيارات للقادم من مدينة أكتوبر فى طريق اتجاه الفيوم، ووجود بعض الكثافات المرورية الناتجة عن الكسر.

وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية بانتقال قيادات الادارة العامة للمرور لسحب الكثافات، وإخطار محافظة الجيزة لإصلاح الكسر.