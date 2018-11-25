شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صاحب "مركب الموت" المتسبب فى غرق 5 أشخاص بالرياح البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من القبض على صاحب مركب الموت الذى الذى كان ينقل العمال الزراعين من محافظة المنوفية إلى البحيرة، وتم انقلابها فى الرياح البحيرى مما أسفر عن غرق 5 أشخاص.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حماده من الأهالى بغرق مركب يستخدم فى نقل الركاب بمجرى نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتى كوم شريك دائرة المركز، وبشتامى مركز الشهداء منوفية.

انتقلت على الفور، القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء عبور مركب لنقل الركاب والمسماه المهدى ترخيص صادر من الإداره العامه للنقل النهرى " إدارة دمنهور " يبدأ من 13/4/2017 وينتهى فى 12/4/2019 مصرح له بنقل عدد 8 ركاب فقط قيادة عمران قطب مهدى 27 سنة مراكبى ومقيم قرية كوم شريك دائرة المركز يستقله 22 راكب من أهالى قرية بشتامى مركز الشهداء منوفيه فى طريقه من شاطىء القريه المُشار إليها إلى شاطىء قرية كوم شريك دائرة المركز، غمرت المياه المركب المُشار إليه بسبب حمولته الزائده من الركاب، مما أدى لغرقه وسقوط ركابه بالمياه.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ 17 شخصا قبل غرقهم ، وغادروا محل الواقعة، وغرق ووفاة 5 من مستقليه، وتم إنتشال جميع جثث المتوفيين من المياه ونقلهم لمشرحة مستشفى الشهداء العام منوفية.