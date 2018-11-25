مصر | إحالة عاطل متهم باقتحام كنيسة مارجرجس بعين شمس للجنح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل متهم باقتحام كنيسة مارجرجس بعين شمس للجنح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح على خلفية اقتحامه لكنيسة مارجرجس بعين شمس، واعتدائه على 3 أفراد أمن بالكنيسة مستخدمًا آلة حادة.

كان أفراد أمن كنيسة مارجرجس، تمكنوا من ضبط شخص أثناء محاولته اقتحام الكنيسة من باب خلفي، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.