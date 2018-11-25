مصر | النقض تؤيد حكم الإعدام على ٩ متهمين بقضية اغتيال النائب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقض تؤيد حكم الإعدام على ٩ متهمين بقضية اغتيال النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لـ 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات".

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

وكانت النيابة أحالت 67 متهما بينهم 51 محبوسا للمحاكمة الجنائية لقيامهم في أواخر يونيو 2015، بقتل المستشار هشام بركات في حادث تفجير موكبه بمصر الجديدة، ووجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود.