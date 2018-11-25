مصر | النقض تخفف حكم الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين باغتيال النائب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقض تخفف حكم الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين باغتيال النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 متهمين إلى السجن المؤبد في قضية اغتيال النائب العام علي حكم محكمة الجنايات الصادر ضدهم في 22 يوليو 2017 بمعاقبة 28 متهم بالاعدام شنقا باجماع الاراء وبعد موافقة فضيلة المفتي وبمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد و8 بالسجن المشدد 15 عاما و15 اخرين بالسجن لمدة 10 سنوات ، وذلك لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام بالهجوم بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكبة عقب خروجة من منزلة بمصر الجديدة في يونيو 2015

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المستشارين هاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق سليم وايمن شعيب وخالد القباني وشعبان سيد ومحمد فتحي ومحمد ثابت واسامة عبد الرحمن وائل صلاح وبسكرتارية رجب علي واحمد عبد الفتاح.

وكانت النيابة قد احالت 67 متهما بينهم 51 محبوس للمحاكمة الجنائية في 8 مايو 2016لانهم قاموا في أواخر يونيو 2015، بقتل هشام بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة ووجهت لهم النيابة عدد من التهم اهمها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود.