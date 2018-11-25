مصر | عاجل.. بشرى سارة لنزلاء السجون وأسرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة لنزلاء السجون وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتيح قطاع السجون اليوم، زيارة استثنائية لأسر جميع نزلاء السجون، تنفيذا لقرار وزير الداخلية، بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتبدأ فترة السماح بالزيارة من اليوم وحتى 10 ديسمبر، في إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة بتلك الحملة، وإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

