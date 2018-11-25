مصر | تنفيذ 149 حكما قضائيا بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 149 حكما قضائيا بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية عن ضبط 2 فرد خرطوش محلي الصنع 12 مم، وتجار مخدرات بحوزتهم 450 جراما من جوهر الحشيش المخدر، 5 جرامات استروكس المخدر، 10 جرامات نبات البانجو، 15 جرام فودو، و7 قطع أسلحة بيضاء، كما تم تنفيذ 149 حكما قضائيا.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا بإستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

