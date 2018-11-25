مصر | نيابة النقض توصي بقبول طعن بديع وأخرين بأحداث بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة النقض توصي بقبول طعن بديع وأخرين بأحداث بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم في الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و38 أخرين على حكم محكمة الجنايات بأحكام المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات بني سويف قد قضت في 28 سبتمبر العام الماضي بمعاقبة بديع و3 أخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 بالسجن المشدد لمدة 15 عام لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس عام 2013 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف".

كانت النيابة قد أحالت في هذة القضية 93 متهما الى المحاكمة منهم 25 محبوسا و67 هاربا منهم قيادات بالجماعة وبرلمانيين سابقين نهاد القاسم عبد الوهاب امين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق , ووجهت لهم عدة تهم وهى الانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون وحيازة اسلحة وتخريب ممتلكات عامة للدولة وحرق مركز شرطة ببا والشهر العقارى ومدرسة الراهبات.