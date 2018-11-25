أخبار مصر | عاجل.. "الزراعة" توافق على تصدير القطط والكلاب إلى الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الزراعة" توافق على تصدير القطط والكلاب إلى الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقتها على طلب قدم إليها لتصدير القط والكلاب إلى الخارج، دون ذكر وجهة الشحنة في الطلب.

وأكد الدكتور حامد عبد الدايم، في بيان اليوم، أن وزارة الزراعة وفاقت على الطلب الذي تضمن تصدير شحنة قوامها 4 ألاف كلب و100 قطة، وأن لجان علمية درست الامر جيدا ووافقت عليه وأنه لا يوجد في القوانين المصرية ما يمنع تصدير القطط والكلاب مثها كأغلب الحيوانات حيث يحظر الدستور فقط تبديد الثروة الحيوانية وتعريض حيوانات للانقراض والقطط والكلاب غير معنية بذلك النص.

وأكدت الوزارة أن عملية التصدير أو الاستيراد لا تتعلق بها وهي جهة إصدار موافقة فقط لا أكثر.



وجاء بيان الوزارة، بعد حملة دشنها نشطاء في حقوق الحيوان ضد القرار الذي أعتبروه مؤذيا لتلك الحيوانات المرجح أن تصدر إلى دول جنوب شرق أسيا والمشهورة باكل الكلاب وقتلها بتعذيبها في الماء المغلي دون ذبحها، مطالبين بوقف عملية التصدير التي تم الموافقة عليها.

