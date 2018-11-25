أخبار مصر | تفاصيل فعاليات افتتاح السيسي لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل فعاليات افتتاح السيسي لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT، والتي تعقد بعنوان "قيادة التحول الرقمي".

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد, ومشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن ذلك يأتي فى إطار التوجه لتوطين التكنولوجيا بأحدث المعايير العلمية فى مختلف المدن والمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تشييدها وذلك للتحول إلى مجتمع رقمى وكذا ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو الامر الذى يعكس الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، أخذاً فى الاعتبار دوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.