أخبار مصر | دار فتيات العجوزة تحتفل بيوم الطفولة العالمي "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار فتيات العجوزة تحتفل بيوم الطفولة العالمي "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، احتفالية اليوم العالمي للطفولة بدار فتيات العجوزة بالتعاون مع مبادرة الفرحة. وتضمنت الاحتفالية ورشة فنية (رسم وتلوين) وورشة تنمية مهارات (ميكانو) ومسابقات للعب مع الأطفال وعرض عرائس. وتسعى الوزارة لتعزيز التعاون مع المبادرات المجتمعية لتقديم الدعم للاطفال بلامأوي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية "الأطفال بلا مأوى"، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 10 محافظات مستهدفة، وهي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا"، ومن خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال، و17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الرعاية للأطفال.

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