أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: نفذنا وصلات الصرف الصحي في 49 قرية بـ 12 محافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: نفذنا وصلات الصرف الصحي في 49 قرية بـ 12 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع وزارة التنمية المحلية تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية وذلك فى اطار برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية الذى يهدف إلى مساندة وتمكين الاسر الفقيرة للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وعدم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم حتى الان تنفيذ 15 ألف وصلة منزلية بتكلفة تجاوزت 80 ملايين جنيه فى 49 قرية فى 12 محافظة هى الاقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والجيزة والاسماعيلية والسويس وبورسعيد واستفاد من هذه الوصلات 292 ألفًا و478 أسرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأن تتولى تحصيل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد عن 40 جنيه قسط شهرى لكل مشترك ويتم وضع المبالغ المحصلة ضمن حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالبنك المركزى وتستخدم المتحصلات كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بباقى القرى المطلوبة.

