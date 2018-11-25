كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موانئ البحر الأحمر: تصدير 41 ألف طن كوارتز وفوسفات من ميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة خمس سفن وهى الرياض والحرية وبوسيدون اكسبريس والسفينة BBC ALBA. بحيث يتم نقل على متنها 14 الف طن كوارتز متجهة الى النرويج والسفينة ABK TRIDER وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند. بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | موانئ البحر الأحمر: تصدير 41 ألف طن كوارتز وفوسفات من ميناء سفاجا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .