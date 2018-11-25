أخبار مصر | "الصيادلة": إقامة عزاء الشهيد أحمد طه بمسجد عمر مكرم مساء اليوم‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة": إقامة عزاء الشهيد أحمد طه بمسجد عمر مكرم مساء اليوم‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم النقابة العامة للصيادلة، عزاء الشهيد الصيدلى أحمد طه، شهيد المهنة، الذي قتل غدرا أثناء عمله بصيدلية النهدى في السعودية، مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكان الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس إتحاد الصيادلة العرب، قد دعا جموع الصيادلة للمشاركة فى تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد تأكيدا على تضامن الصيادلة واستنكارهم لما حدث.

كما أكد، أنه سوف يتم توفير اتوبيسات من المحافظات علي نفقة النقابة لنقل الصيادلة لتقديم واجب العزاء.