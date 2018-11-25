شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوى.

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