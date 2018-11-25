شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنظم المؤتمر السنوي الـ23 لبحوث الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس، السبت، المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لبحوث الأزمات، الذي يقام بدار ضيافة الجامعة.

وشارك في المؤتمر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي أكد على ضرورة الدمج بين الخبرات العملية والأكاديمية في الجامعات، للاستفادة من الكوادر الجامعية التي سلكت طريق العمل خارج أسوار الجامعة، منبها إلى أهمية الاستعانة بهؤلاء خاصة أن لديهم الأسس الأكاديمية والنظرية مضافا إليها ما اكتسبوه من العمل العام أو الخاص.

وضم المؤتمر الذي رعته المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار 6 جلسات نقاشية طرحت أهم الأزمات والمشكلات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية التي تشهدها مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، كما تم مناقشة 50 بحثا علميا متخصصا في بحوث الأزمات وكيفية مواجهتها والحلول العملية للتغلب عليها.

وشارك فى المؤتمر عددا من الشخصيات الاقتصادية البارزة من بينهم الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتورة سمر أباظة، رئيس المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، ومشاركين بارزين من البنوك والعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وضم المؤتمر عددا من المحاور من بينها محور الأزمات الاقتصادية والمحاسبية، ومحور الأزمات السياسية، ومحور إصلاح الهيكل الإداري، ومحور الأزمات الإدارية والموارد البشرية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، إن رعاية المؤتمر والمشاركة فيه بوفد كبير ضم قيادات المؤسسة وعلى رأسهم الدكتورة سمر أباظة، رئيس المؤسسة، وياسمين أباظة، المدير التنفيذيـ يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذى توليه المؤسسة لوضع الحلول لكافة المشاكل الاقتصادية والاستثمارية لإزالة أي معوقات نحو خلق بيئة استثمارية قوية تضيف مزيد من القوة للاقتصاد المصري.