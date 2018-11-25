شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «16 يومًا» لمناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الأحد، حملة «16 يومًا» لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، في الفترة من 25- 11 حتى 10- 12 وتفعيل أهداف الاستراتيجية الداعمة إلى تمكين المرأة في محاورها الأربعة «التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة – والاجتماعي – والاقتصادي – والحماية» والتي تعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح بيان، أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 التي تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لتصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها جميع حقوقها التي كفلها الدستور ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها دون أي تمييز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها ومن ثم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

وأوضحت ميرفت شرف، رئيس وحدة تكافؤ الفرص لتمكين دور المرأة بمطروح، أن الوحدة تم إنشاؤها بديوان عام المحافظة تحت رعاية محافظ مطروح لتكون قادرة على اتخاذ قرارات فعالة ومؤثرة وذلك بعقد ندوات على مستوى المحافظة، وتنفيذ عدد من الأنشطة المقترحة خلال الفترة المحددة والتعرف على أشكال العنف المختلفة ضد المرأة، كالحرمان من التعليم، والحرمان والتميز في حق الميراث، وختان الإناث.