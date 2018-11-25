شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم جنوب سيناء» يستقبل البطل المصري عمر حجازي في أبوزنيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء برفقته مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبوزنيمة البطل المغامر المصري عمر حجازي أثناء مغامرته بدراجته الهوائية قادما من طابا إلى أهرامات الجيزة، برفقته والده الدكتور خالد حجازي، وكيل وزارة التعليم بالجيزة وفريق التدريب الخاص.

كما كان في استقباله عيد عودة مدير إدارة أبوزنيمة التعليمية، ومحمد تقي الدين، وكيل الإدارة، وأمين عام نقابة المعلمين بمحافظة جنوب سيناء، وبحضور عدد كبير من القيادات التعليمية ومشايخ وعواقل بدو أبوزنيمة.

وكان المغامر المصري عمر حجازي قام بمبادرته من طابا للأهرامات بدراجته الهوائية وهو بقدم مبتورة من أجل تنشيط السياحة بمصر وجنوب سيناء وكان مر من طابا على نويبع ودهب وسانت كاترين وصعد جبل موسى وسوف يصل اليوم لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

عمر حجازى يقود دراجة من طابا إلى الأهرامات بساق مبتورة

عمر حجازى يقود دراجة من طابا إلى الأهرامات بساق مبتورة

عمر حجازى يقود دراجة من طابا إلى الأهرامات بساق مبتورة

عمر حجازى يقود دراجة من طابا إلى الأهرامات بساق مبتورة

عمر حجازى يقود دراجة من طابا إلى الأهرامات بساق مبتورة

عمر حجازى يقود دراجة من طابا إلى الأهرامات بساق مبتورة

المغامر عمر حجازي

عمر حجازى يقود دراجة من طابا إلى الأهرامات بساق مبتورة

عمر حجازى يقود دراجة من طابا إلى الأهرامات بساق مبتورة

عمر حجازى يقود دراجة من طابا إلى الأهرامات بساق مبتورة

المغامر عمر حجازي: «سانت كاترين الأفضل في رياضة الدراجات»

عمر حجازى - صورة أرشيفية