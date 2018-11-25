شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة راهب في دير الأنبا صموئيل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظ راهب في دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، الأحد، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى السلام التخصصي بمدينة بني سويف، إثر إصابته بمرض مزمن بالقلب.

وأمر اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمرافقة الجثمان من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا، والتنسيق مع مديرية أمن المنيا والأمن الوطني لمتابعة وصول الجثمان.

كان مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بوفاة الراهب يحنس الصموئيلي وبالميلاد نادي راغب تواضروس، ومقيم دير الأنبا صموئيل بالمنيا بمستشفى السلام التخصصي، إثر إصابته بمرض مزمن بالقلب ودخوله المستشفى للعلاج بتاريخ 16نوفمبر الماضي، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمرافقة الجثمان إلى حدود المنيا.