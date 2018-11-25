شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يجتمع بمجلس معهد البحوث الأفريقية لتطوير دوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمجلس معهد البحوث الأفريقية في قاعة مجلس الجامعة، لاستعراض التوجهات الوطنية بشأن الملف الأفريقي، وضرورة استعادة المعهد دوره الذي أنشئ من أجله في الدراسات الأفريقية، وضرورة تطوير عمل المعهد حتى يتحول إلى بيت خبرة حول أفريقيا، وربط البحوث بسياسات الدولة المصرية والاقتصاد القومي وتنفيذ التكليفات الاستراتيجية.

وقال «الخشت» إنه يستهدف في هذه المرحلة تحويل المعهد لبيت خبرة يكون ظهيرا علميا لصناع القرار المصري في الدائر ة الافريقية بوصفها تحتل احد اهم الأولويات الاستراتيجية للدولة الوطنية.

وأثنى مجلس المعهد على توجيه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة برئاسة احد العمداء السابقين لتقديم ورقة سياسات لتطوير الدور المصري في افريقيا، على أن تبدأ المقترحات من الأقسام العلمية بوصفها الركيزة الاكاديمية للمعهد. كما تم تشكيل لجنة حكماء برئاسة اقدم العمداء ترفع اليها المشكلات وتعرض مقترحاتها على مجلس المعهد أو رئيس الجامعة. وتشكيل لجنة لتطوير الدراسات الافريقية وربطها بالدولة المصرية والاقتصاد المصري.

وعلى جانب آخر تم استعراض كل الجوانب الاكاديمية والإدارية، ووجه رئيس الجامعة إلى مجموعة من الإجراءات التي سوف تدفع العمل نحو استعادة دوره الافريقي وتحسين بيئة العمل، وضمان أكبر قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص، كما تم استعراض تعيينات روساء الأقسام والتي لاقت استحسانا من مجلس المعهد.

وأكد الخشت ضرورة تفعيل سلطات روساء الأقسام والادارات في حدود القوانين واللوائح دون تجاوز السلطة والاختصاص، وفي ضوء فلسفة العمل المؤسسي، والمرونة في العمل ودعم الأساتذة والهيئة الاكاديمية بوصفهم باحثين وعلماء يجب مساعدتهم على القيام بدورهم في بيئة اكاديمية صحية، وتيسير الإجراءات أمامهم، وتفعيل سلطة الأقسام الاكاديمية، والعمل في إطار مؤسسي، وعدم التأخر في اية معاملات طبقا للإطار المؤسسي.

وأشار الخشت إلى انه سيقوم بعقد اجتماع في اقرب فرصة لمتابعة تنفيذ ما تم اتفاق عليه من إجراءات لاستعادة دور المعهد، وضمان تكافؤ الفرص، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس على اداء دورهم المنوط بهم.