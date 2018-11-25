شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تنفيذ 15 ألف وصلة صرف للأسر الأولى بالرعاية بـ80 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع وزارة التنمية المحلية تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، في إطار برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية الذي يهدف إلى مساندة وتمكين الأسر الفقيرة للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز.

وقال بيان إعلامي صادر عن وزارة التنمية المحلية، الأحد، إن عدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات، يقلل من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم حتى الآن تنفيذ 15 ألف وصلة منزلية بتكلفة تجاوزت 80 مليون جنيه في 49 قرية في 12 محافظة هي الأقصر وقنا وبني سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والجيزة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد واستفاد من هذه الوصلات 292 ألفًا و478 أسرة.

وذكر أنه جرى الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأن تتولى تحصيل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد عن 40 جنيه قسط شهري لكل مشترك ويتم وضع المبالغ المحصلة ضمن حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالبنك المركزي وتستخدم المتحصلات كصندوق دوار يتم استخدامه في تنفيذ توصيلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بباقي القرى المطلوبة.